Westland haalt omstreden persprotocol van tafel: 'Het was oerongelukkig'

WESTLAND - Het aangekondigde persprotocol van waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland is definitief van tafel. Van Ardenne noemde het in een gesprek met onder meer Omroep West 'oerongelukkig' dat ze met een protocol voor journalisten was gekomen.

Van Ardenne kwam onlangs met regels voor met name de filmende en fotograferende pers. Camera's mochten volgens het protocol nog maar in één hoekje van de raadzaal staan en de burgemeester zou mogen bepalen wie er wel en niet naar binnen mag. Ook de wandelgangen en fractiekamers zouden op sommige tijden verboden terrein worden voor journalisten.

De plannen kregen veel kritiek. De Journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren wilden dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan alle burgemeesters duidelijk maakt dat de pers niet om inhoudelijke redenen uit de raadzaal kan worden geweerd.



'Belachelijk'

Ook vanuit de politiek kwamen klachten. 'Dit protocol probeert een probleem op te lossen dat er niet is', zo schreef CDA-fractieleider Piet Vreugdenhil. Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland noemde het protocol 'belachelijk'. Ook journalisten stelden veel vragen bij de nieuwe regels. Omroep West stuurde eerder vandaag, ook namens het AD en WOS, een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W.

In de brief uitten de nieuwsorganisaties kritiek op de plannen. 'Het mag duidelijk zijn dat een selectie op inhoudelijke gronden door een burgemeester welk medium wel of niet toegang krijgt tot de raadzaal een ernstige beperking van de vrije meningsuiting inhoudt', staat onder meer in de brief.



Mondelinge afspraken

Journalisten van de nieuwsorganisaties hadden vrijdag een gesprek met de burgemeester. In dat gesprek is besloten dat het plan definitief niet doorgaat. Er zijn nu wel mondelinge afspraken gemaakt over hoe de pers, de gemeenteraad en B en W met elkaar omgaan tijdens vergaderingen.

Er is bovendien afgesproken dat er een vervolgsessie komt met AD, WOS en Omroep West waarin verder wordt gepraat over een aantal fundamentele journalistieke uitgangspunten, waarover Van Ardenne en de mediapartijen van mening verschillen.

