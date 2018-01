Deel dit artikel:











Verdachte mishandeling van agent Damien vrijgelaten Foto: Omroep West

DEN HAAG - De 18-jarige Brit die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling van agent Damien tijdens de jaarwisseling in Leiden, is donderdag vrijgelaten. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het OM had de rechter gevraagd zijn hechtenis met 30 dagen te verlengen.

Aan de vrijlating zijn verder geen voorwaarden verbonden. De woordvoerder zegt dat 'de kans bestaat dat de man teruggaat naar Engeland. De Brit blijft wel verdachte in deze zaak en het onderzoek gaat nog door. 'Mensen die niet vastzitten, krijgen een uitnodiging om voor de rechter te komen', aldus de woordvoerder. Hij vervolgt 'doen ze dat niet, dan kan hij bij verstek veroordeeld worden'. LEES OOK: Mishandelde agent Damien: 'Je wordt in één trap van politieagent slachtoffer'