Vermoorde vrouw Scheveningen gevonden tijdens onderzoek vermissing

DEN HAAG - De politie vond het lichaam van de dode vrouw in de Neptunusstraat tijdens een onderzoek naar een vermissing. Agenten kregen dinsdag een melding van een vermiste Haagse vrouw uit de Neptunusstraat. Nadat de politie dinsdag een melding binnenkreeg van een vermissing van een vrouw, werd donderdag het lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning aan de Neptunusstraat.

Tijdens het onderzoek in het huis vonden de agenten het lichaam van een vrouw. De politie onderzoekt nu of de aangetroffen vrouw in de woning in de Neptunusstraat ook de vrouw is die als vermist is opgegeven.

Een 40-jarige man uit Den Haag is donderdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de gevonden vrouw.

