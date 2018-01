Barney, Tom Beugelsdijk, Lex Schoenmaker: bekende namen prijken op Haagse kieslijsten

DEN HAAG - Het is een trend deze verkiezingscampagne. Bekende Hagenaars sieren de kandidatenlijsten van politieke partijen in Den Haag. Het gaat van sporter, dj en bekende ondernemer tot de winnares van het tv-programma Heel Holland Bakt. Ze hebben een ding gemeen: hun ambitie ligt niet in de politiek en ze worden dus ingezet als stemmentrekker.

Groep de Mos spant de kroon en heeft flink wat bekende Hagenaars op de kieslijst. Donderdag maakte de partij bekend dat Raymond van Barneveld, de vijfvoudig wereldkampioen darten, op de kandidatenlijst van de lokale partij staat. Hij staat op 'dubbel 18', dus plek 36 van de kieslijst. Ook ADO-speler Tom Beugelsdijk heeft zijn steun voor Groep de Mos uitgesproken en staat als lijstduwer op plek 50. Andere bekenden op de lijst van Groep de Mos zijn behangkoning John van Zweden (plek 15) en Cem Araci, ofwel dj Outsiders (plek 49).

Het CDA heeft een bekende sporter gestrikt die vroeger furore maakte bij ADO Den Haag. Mister ADO, Lex Schoenmaker staat als lijstduwer op plek 50 van het CDA. Allie Simonis van de gelijknamige Scheveningse vishandel staat op plek 27 en Henk Groen van rederij Groen staat op 37.



Heel Holland Bakt

De ChristenUnie/SGP vond de Scheveningse Annemarie Pronk, de winnares van het tv-programma Heel Holland Bakt in 2016, bereid om op de kieslijst te staan. Ook zij is lijstduwer op plek 50. 'Ik voel mij verbonden met de ChristenUnie', legt Pronk uit. 'Ik stem al sinds mijn achttiende op de partij. Toen ze mij benaderden met de vraag of ik op de lijst wil staan, heb ik ingestemd. Waarom zou ik niet iets doen voor de partij?'

Pronk geeft aan dat ze geen politieke ambities heeft. 'Ik heb andere talenten. Dus ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het niet mijn bedoeling is om de gemeenteraad in te gaan.' Ook darter Raymond van Barneveld is dat niet van plan. 'Hij wil nog vijf jaar door met darten', legt Groep de Mos-lijsttrekker Richard de Mos uit. 'Het is dan niet realistisch om ervan uit te gaan dat hij daar raadswerk bij gaat doen.'



Lokale grootheden

Volgens De Mos zorgen bekende Hagenaars zoals Barney vooral voor veel aandacht. 'Wij zijn een lokale partij en we moeten knokken tegen landelijke merken', zegt hij. 'Het is voor ons heel belangrijk dat wij lokale grootheden aan ons weten te binden en we hopen dat veel mensen zullen doen wat Raymond van Barneveld ook gaat doen en dat is op Groep de Mos stemmen.'

Ook de ChristenUnie/SGP verwacht extra stemmen te kunnen trekken met taartenbakker Annemarie Pronk op de lijst. 'Ik hoop op heel veel extra stemmen', zegt lijsttrekker Pieter Grinwis. 'Ik kan niet precies zeggen hoeveel maar wie weet, zitten we straks gebakken met een extra zetel.'