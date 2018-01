Eljero Elia geniet in Turkije: 'In het begin beetje bang voor aanslagen'

DEN HAAG - Het was voor ADO Den Haag vrijdag een mooi weerzien met Eljero Elia. De Haagse club trof de oud-speler op het trainingskamp in het Turkse Belek, waar het een oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir speelde, de huidige club van Elia. 'Altijd leuk om tegen ADO te spelen...'

'Ja, ik heb al veel bekenden gezien en gesproken. Lex Immers, Edwin de fysiotherapeut, Fons Groenendijk, Sheraldo Becker, Robert Zwinkels', somde Elia wat namen op. 'Ik heb er twaalf jaar gespeeld. Het blijft toch je cluppie.'

ADO bleek in het oefenpotje niet opgewassen tegen de koploper van de Süper Lig. De Turken waren met 4-0 te sterk. Een smetje op het duel was het uitvallen van Elia, die een tikje tegen zijn lies kreeg. 'Het begon te branden en het was beter dat ik eruit ging.'



Kampioenschap

Elia maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Istanbul Basaksehir. De vleugelspits geniet in Turkije. 'Het is leuk hier. Er zijn veel aardige mensen, Basaksehir is een professionele club en we gaan voor het kampioenschap. We staan er goed voor, maar hebben nog wel een lange weg te gaan.'

Elia vervolgt: 'Hoe het leven hier is? Prima, ik heb niets te klagen. Maar in het begin was ik wel een beetje bang voor aanslagen. Gelukkig heb ik er nog niets van gemerkt. Voordat ik hier naartoe kwam, was er wel meer onrust in het land. Nu zie je dat de mensen hier weer wat opleven.'



Terugkeer naar ADO?

Over berichten dat Elia graag weer een keer terug zou willen keren naar ADO, zegt hij: 'Dat is misschien wel een beetje uitvergroot, maar ik zou ooit misschien wel weer naar ADO, FC Twente of Feyenoord terug willen. Voorlopig heb ik hier in Turkije nog prima naar mijn zin.'

'Het zou als voetballer kunnen, maar ik zou in de toekomst ook wel graag een jeugdteam willen trainen. Maar, dan moet ik nog wel eerst mijn papieren halen, haha.'

