Deel dit artikel:











Groeten uit Belek: Johnsen scoort nieuw shirt en Basaksekir haalt Turan Groeten uit Belek (foto: Jim van der Deijl)

DEN HAAG - De vierde dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van de oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (4-0). In de kantlijn gebeurde ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Materiaalman Rob Ravestein wapent zich tegen regen

Qua weer hadden wij vandaag weinig te klagen. In de ochtend een plaatselijk buitje en rond het middag uur weer een klein zonnetje. Materiaalman Rob Ravestein dacht aan een herhaling van het weer van donderdag en trof alvast maatregelen in de plaatselijke shop.

2. Basaksekir haalt FC Barcelona-speler Arda Turan

Bij ADO Den Haag gaat het over de interesse in El Khayati en het Bij ADO Den Haag gaat het over de interesse in El Khayati en het wel of niet aanblijven van Tyronne Ebuehi . Bij de tegenstander waar ADO vrijdagavond tegen speelde ging het over andere zaken. Komt FC Barcelona-speler Arda Turan nog voor het weekend of wordt het daarna? En zou het salaris van twaalf miljoen netto wel voldoende zijn…

3. Johnsen scoort shirt Adebayor

Bjorn Johnsen is gek op het ruilen van shirtjes. Bjorn Johnsen is gek op het ruilen van shirtjes. Dinsdag deed hij dat al met voormalig Real Madrid-ster Pepe. En vandaag fixte hij in de rust het shirt van voormalig Manchester City-ster Emmanuel Adebayor.

Tot zover de vierde dag van ons bezoek aan het trainingskamp van ADO Den Haag. De groeten uit Belek gaan vandaag naar deze Turkse ADO-fan. Tot zover de vierde dag van ons bezoek aan het trainingskamp van ADO Den Haag. De groeten uit Belek gaan vandaag naar deze Turkse ADO-fan.

Morgen reist ADO Den Haag weer terug naar Nederland om volgende week zaterdag de competitie te hervatten met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. Morgen reist ADO Den Haag weer terug naar Nederland om volgende week zaterdag de competitie te hervatten met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. LEES OOK: Eljero Elia geniet in Turkije: 'In het begin beetje bang voor aanslagen'