Archeon mag uitbreiden, zoektocht naar resterende miljoenen begint

ALPHEN AAN DEN RIJN - Museumpark Archeon mag en kan gaan uitbreiden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor 1,7 miljoen euro aan grond teruggekocht van projectontwikkelaar BPD (voorheen: Bouwfonds) die daar villa's op zou gaan bouwen. Daardoor kan Archeon het park herinrichten.

Daarnaast trekt Alphen nog 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe weg naar Archeon en de naastgelegen woonwijk Burggooi. In totaal dus 3 miljoen euro. Maar, het is een fractie van de totale kosten. Die zijn geraamd op 17 miljoen euro. Voor 14 miljoen is nog geen dekking gevonden.Archeon droomt al jaren van de bouw van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum. 'De maritieme collectie van die worden gereconstrueerd en die hopen we straks ten toon te kunnen stellen. Daar hebben we wel een gebouw voor nodig', zegt Archeon-directeur Jack Veldman. Het 1500 vierkante meter grote gebouw moet op de plek van de parkeerplaats komen.



Dubbele aantal bezoekers

Er is dus niet alleen een nieuw gebouw nodig. De entree wordt nieuw en de parkeerplaats, die op een andere plek komt, wordt aanzienlijk groter dan de huidige omdat Archeon op het dubbele aantal bezoekers rekent zodra het nieuwe museum er is.

Over de financiering van dat miljoenenbedrag maakt de gemeenteraad zich zorgen. Er is nog geen duidelijkheid over die investering. En dat vindt de gemeenteraad riskant. 'Natuurlijk zal de gemeente op een aantal punten bij moeten en gaan dragen, maar het geld zal met name van buiten de gemeente moeten komen', vindt raadslid Siem Bak (ChristenUnie). D66-raadslid Inge Prins: 'Je kunt denken aan de provincie, het Rijk en misschien zelfs Europa.' Veldman erkent dat: 'Er zijn heel veel financieringsmogelijkheden in Nederland. Die gaan we opzoeken. De collectie die we tentoon willen stellen is zó bijzonder, dat ik verwacht dat heel veel partijen ons zullen gaan ondersteunen.' Over twee weken gaat de gemeenteraad definitief de eerste 3 miljoen euro beschikbaar stellen. Alleen Beter Alphen is tegen.​

