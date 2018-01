Tweeduizendste KinderzwerfboekStation geopend

DELFT - Op Basisschool De Ark in Delft is het 2000e KinderzwerfboekStation door staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geopend. Van Ark las voor uit haar favoriete kinderboek Pluk van de Petteflet en gaf het daarna mee aan één van de kinderen om zo het boek te laten zwerven.

Kinderzwerfboeken hebben een zwerfsticker en worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Zo'n station is een plek waar kinderen gratis een boek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boek doorgegeven aan een ander kind.

Staatssecretaris Van Ark vindt Kinderzwerfboek een goed initiatief: 'De drempel om te lezen wordt steeds lager. Het is fijn als kinderen op iedere hoek van de straat een boek kunnen halen en daarna weer kunnen doorgeven aan andere kinderen.'



Voor iedereen

In Nederland zijn er veel kinderen die weinig tot geen boeken in huis hebben omdat de ouders deze niet kunnen betalen. Sinds 2010 zet Kinderzwerfboek zich in om kinderboeken beschikbaar te maken voor alle kinderen.





