Vrouw ernstig gewond na steekincident in Den Haag

DEN HAAG - Op de Jan van der Heydenstraat in Den Haag heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een vrouw is hierbij ernstig gewond geraakt.

Het slachtoffer is in de ambulance verzorgd en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte van de steekpartij is gevlucht, maar de identiteit is bij de politie bekend. De politie laat weten dat het om een 44-jarige Surinaamse man gaat. De politie heeft een plaats delict afgezet en is op zoek naar getuigen.

