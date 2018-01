Politie zoekt getuigen van poging tot straatroof in Pijnacker

PIJNACKER - Op het Kamille-erf in Pijnacker hebben drie jonge mannen in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd een bewoner te beroven toen hij thuiskwam.

Rond 00.10 uur kwam de 26-jarige man met zijn vriendin aan bij zijn woning. Op het moment dat hij van de auto naar de woning liep, werd hij door drie jongens mishandeld. Volgens de politie waren de drie op zoek naar waardevolle spullen.

De jongens gingen ervandoor toen een buurman, die het zag gebeuren, op zijn raam begon te bonken.



Buurtonderzoek

Een van de verdachten is ongeveer 20 jaar en zo'n 1.85 meter. Hij droeg een Canada Goose jas. Hoe de andere verdachten eruit zagen is niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar getuigen die nog niet zijn benaderd via een buurtonderzoek. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie.