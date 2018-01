Deel dit artikel:











Bestuurder verongelukte auto Poeldijk was dronken en had geen rijbewijs (Foto: Regio15)

POELDIJK - Een 30-jarige Hagenaar is zaterdagochtend op de Monsterseweg in Poeldijk met een auto tegen een lantaarnpaal gereden en over de kop gevlogen. De wagen kwam bij het ongeluk ondersteboven op de straat terecht. Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol en had hij geen rijbewijs.

De man wordt daarnaast ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van de plaats van het ongeluk. Hij is aangehouden.