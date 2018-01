Meerdere voertuigen vernield op Scheveningen

DEN HAAG - Op Scheveningen zijn zaterdag rond middernacht meerdere voertuigen vernield. Volgens de politie werden scooters en auto's vernield in de buurt van de Cremerweg.

Op foto's van de politie is te zien dat van zeker twee auto's de spiegels kapot zijn. Ook is een scooter omgegooid.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de vernielingen. Mensen van wie de auto is vernield, wordt ook verzocht contact op te nemen met de politie.