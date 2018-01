Geslaagd trainingskamp geeft ADO-coach Groenendijk vertrouwen voor tweede seizoenshelft

DEN HAAG - Met een goed gevoel kijkt Fons Groenendijk terug op het trainingskamp dat hij samen met zijn selectie en staf afgelopen week in Turkije belegde. Met veel vertrouwen gaat de coach van ADO Den Haag de tweede seizoenshelft in, die voor de Haagse club volgende week zaterdag start met een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo.

'Het was echt geweldig', vertelt Groenendijk met een lach op zijn gezicht. 'Ik ben uitermate content over deze week. De spelers hebben veel arbeid geleverd en we hebben iedereen fit kunnen houden. We zijn klaar voor de start van de tweede competitiehelft, waar we met veel vertrouwen aan gaan beginnen.'

Er wordt weleens gezegd dat een trainingskamp pas écht geslaagd is, als de eerstvolgende wedstrijd wordt gewonnen. 'Dat wordt gezegd. Maar ook VVV Venlo heeft het afgelopen half jaar goed gepresteerd. Het is voor ons meteen een belangrijke wedstrijd, maar ik heb wel het gevoel dat we er klaar voor zijn.'



'Zo snel mogelijk tien punten pakken'

'Het gaat niet alleen om de wedstrijd tegen VVV', voegt Lex Immers aan de woorden van zijn trainer toe. 'Er gaan meerdere duels aankomen die erg belangrijk voor ons zullen zijn. We moeten zo snel mogelijk tien punten zien te pakken, zodat we 'veilig' zijn. Als dat lukt, dan gaan we misschien onze doelstelling ook bijstellen.'

Die doelstelling is volgens Immers op dit moment eindigen in de middenmoot. Is plaats zeven, die recht geeft op play-off wedstrijden voor Europees voetbal, haalbaar? 'Dat kan altijd', geeft Immers aan. 'In 2011 hebben we ook zo'n jaar gehad. Alles is mogelijk. Maar voor alsnog richten wij ons op plek acht tot twaalf. De tweede seizoenshelft kan ook zomaar een nachtmerrie gaan worden. Dat we het uiteindelijk maar net halen. Maar daar gaan we niet van uit.'



Transfermarkt

ADO Den Haag heeft tot nu toe geen spelers verloren aan andere clubs. Groenendijk is blij als het 31 januari is, als de transfermarkt sluit. 'Het gonst constant van de geruchten. Er zijn veel spelers die hier op het trainingskamp een uitstekende indruk achter hebben gelaten. Ik ben blij dat iedereen nog aan boord is en hoop dat dat aan het einde van de maand ook nog zo is.'

