Nieuwe ambassadeur VS bezoekt Haagse Markt

DEN HAAG - De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan de Haagse Markt.

Wethouder Karsten Klein Twittert dat hij werd rondgeleid door ondernemer Robbie van der Veen, de nummer 16 op de verkiezingslijst van het CDA Den Haag. Pete Hoekstra is deze week als ambassadeur begonnen. De 63-jarige Hoekstra emigreerde op 3-jarige leeftijd met zijn ouders vanuit Groningen naar de VS.

Op de eerste dag als ambassadeur raakte hij meteen al in opspraak omdat hij tijdens een persconferentie niet wilde ingaan op uitspraken die hij in 2015 gedaan had. Hij had toen gezegd dat er in Nederland no-gozones bestaan en dat hier politici in brand worden gestoken.



Excuses

In een interview met de Telegraaf op zaterdag biedt Hoekstra zijn excuses aan voor die uitspraken. Hij zegt de onnauwkeurige uitspraak te betreuren. 'Terugkijkend schrik ik ervan dat ik het heb gezegd. Het was een verkeerde stelling. Het was gewoon fout', zo zegt hij in de Telegraaf.