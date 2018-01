Verdriet om vermoorde Julia: 'Geen woorden voor'

DEN HAAG - De condoleances voor de vermoorde vrouw uit Den Haag stromen zaterdag binnen. Op de Facebookpagina van Julia reageren mensen vooral in haar moedertaal, het Russisch. 'Geen woorden voor', schrijft iemand. Anderen posten hartjes, huilende emoji's en afbeeldingen van kaarsen en een engel.

Het lichaam van Julia werd donderdag ontdekt in een pand in de Neptunusstraat in Den Haag. Het lichaam was in stukken en werd gevonden na de melding van een vermissing op dinsdag. De politie kon zaterdag geen mededelingen doen over het onderzoek naar de moord.

In het pand in de Neptunusstraat runde Julia sinds een paar maanden een yogastudio. Daarvoor gaf ze er tekenles. Verschillende buurtbewoners vertellen dat de studio net was verbouwd.



Bloemen

Voor de deur groeit de stapel bloemen, vrijdagavond werden er kaarsjes gebrand. Na de vondst van het lichaam is een 40-jarige Hagenaar aangehouden. Volgens de buurt gaat het om haar man, eveneens een Rus. Hij zou bij Shell werken.

Ook in haar moederland is de dood van Julia nieuws. Een Russische website schrijft dat zij en haar man uit de stad Voronezh komen, zo'n zes uur onder Moskou. Daar zou ze onder meer rechten hebben gestudeerd.



Vriendelijk

Weinig mensen in de straat kenden het stel echt goed. Ze kwamen ze voornamelijk tegen bij het uitlaten van hun hondje. Het beestje wordt nu opgevangen door de overbuurman, die wil vrijdagmiddag weinig kwijt over de zaak. Ook bij de kapper tegenover de studio kennen ze haar als klant. 'Een heel vriendelijke vrouw'.

LEES OOK: