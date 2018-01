PvdA Den Haag: 'Samenwerken met PVV is uitgesloten, Groep de Mos moet eerst toon matigen'

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag stapt nooit samen met de PVV in een stadsbestuur. Voor Groep de Mos blijft de deur op een kier, maar de partij zal eerst van toon en inhoud moeten veranderen voordat de PvdA samenwerking overweegt. 'Deze partijen sluiten mensen categorisch uit', zei PvdA-lijsttrekker Martijn Balster zaterdag bij de aftrap van de campagne van de partij.

De aftrap was in winkelcentrum Leyweg. De PvdA-campagnebus was daar neergestreken met rond de vijftig vrijwilligers die folders en rozen uitdeelden. Ze probeerden mensen over te halen om op woensdag 21 maart op de PvdA te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Martijn Balster over samenwerking met de PVV en Groep de Mos:



Groep de Mos vindt de opstelling van de PvdA onbegrijpelijk. ‘Groep de Mos wil inderdaad niet meer statushouders opvangen dan wettelijk wordt opgelegd door het Rijk’, reageert lijsttrekker Richard de Mos. ‘Dat heeft niets te maken met het categorisch uitsluiten van mensen, maar met wat een grote stad als Den Haag aankan.’



Betaalbare woningen

De PvdA maakt zich vooral grote zorgen over het tekort aan betaalbare woningen. Daarom wil de partij een miljard euro uittrekken voor voldoende sociale en goedkope woningen.

Martijn Balster daarover: