Kerkuil opent nieuw buurthuis Rijnsburg

RIJNSBURG - Met een sleutel in zijn klauwen vliegt een kerkuil door het nieuw te openen buurthuis, hij geeft hem aan wethouder Mostert die hem op zijn beurt aan initiatiefneemster Sharina Floor geeft. Daarmee is het buurthuis Rijnsburg voor open verklaard.

Rijnsburg had geen buurtcentrum. Er gebeurt wel veel vanuit de diverse kerken, maar er was geen ontmoetingsplek waar mensen elkaar kunnen treffen ongeacht hun afkomst of geloof. Dat stak Sharina: 'Ik vind dat er gewoon een plek moet zijn waar kinderen kunnen spelen en ouderen een bak koffie kunnen doen.'

Na een oproep in de plaatselijke krant bood de eigenaar van de Rijnsburgse discotheek zijn ruimte aan. 'Hij zei: ik doe er alleen iets in het weekend mee. Hier is de sleutel, ga je gang', aldus Floor.



Singlecafé

Het buurthuis draait op 15 vrijwilligers en biedt speelmiddagen voor kinderen, een ouderensoos, creatieve workshops en er zit nog veel meer in het vat. Wat te denken van een singlecafé?