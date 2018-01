Deel dit artikel:











Voorbijganger redt verwarde vrouw uit Haagse gracht De Toussaintkade in Den Haag. (Foto: Maarten Brakema)

DEN HAAG - Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag een vrouw uit het water langs de Toussaintkade in Den Haag gered. De vrouw was in de war en was in het water gesprongen. Toen ze kopje onder ging, bedacht de voorbijganger zich geen moment. Hij sprong haar achterna en haalde de vrouw naar de kant.

De verwarde vrouw liep al een tijdje rond op de Toussaintkade. Een aantal mensen hadden in de gaten dat het niet goed met haar ging. Toen ze in de richting van het water liep, probeerden ze haar tegen te houden. Dit lukte niet en de vrouw sprong in de gracht. Een andere voorbijganger hoorde een plons en dacht in eerste instantie dat het een zwaan was. Toen hij de vrouw onder water zag verdwijnen, sprong hij ook in het water en haalde haar naar de kant. Met hulp van een politieagent die net aankwam op de Toussaintkade is de vrouw uit het water gehaald en opgevangen.

Politie bedankt 'held' Op Facebook bedankt de politie van het bureau Jan Hendrikstraat alle omstanders die hebben geholpen, met name de 'held' die achter de vrouw aan sprong.