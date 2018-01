Deel dit artikel:











Auto uitgebrand op Plein 1813 in Den Haag Auto in brand op Plein 1813 (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op Plein 1813 in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in brand gevlogen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er geen redden meer aan. De auto is totaal uitgebrand.

Volgens nieuwssite Regio15 zou de bestuurder over de Alexanderstraat hebben gereden toen hij merkte dat zijn dashboard in brand stond. Al snel stond zijn hele voertuig in lichterlaaie. De brandweer heeft de auto geblust, waarna het wrak is weggesleept door een bergingsbedrijf. LEES OOK: Fotograferen, proosten in de auto en op zoek naar incidenten: een nacht mee met Regio15