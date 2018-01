Droomkandidaat Dirk Kuijt zegt Quick Boys af voor Feyenoord

KATWIJK - Na het ontslag van Jan Zoutman bij Quick Boys ging de geruchtenmachine op volle toeren draaien. Wie zou de coach opvolgen? Iemand van buitenaf of juist een persoon die al voor de club werkzaam is? Onder andere de naam van Dirk Kuijt werd genoemd. In de winterstop kwam er aan alle onduidelijkheid een einde, maar was het niet Kuijt die werd aangesteld.

De keuze viel op Gert Aandewiel, de technisch manager van de club, die van 2001 tot 2005 ook al de scepter zwaaide bij de Katwijkers. Toch was hij in eerste instantie niet de eerste keuze. 'We hadden eigenlijk onze pijlen gericht op Dirk Kuijt', bekent Aandewiel. 'Hij gaat dit jaar als het goed is zijn trainersdiploma halen. En om een jaar ervaring op te doen, hadden wij graag gezien dat hij als hoofdtrainer van Quick Boys op de bank zou gaan zitten. Maar dat kon helaas niet doorgaan...'

De reden dat Kuijt geen optie was, is omdat hij volgend jaar meer werkzaamheden bij Feyenoord gaat krijgen, de club waar de 36-jarige geboren Katwijker afgelopen zomer zijn professionele voetbalcarrière beëindigde. 'Hij heeft een contract met hen volgend jaar. De 'ins en outs' moet hij zelf op het juiste moment naar buiten brengen, maar daar gaat hij veel meer doen.'



Doelstelling

Toen Kuijt van het lijstje met potentiële opvolgers geschrapt werd, klopte Quick Boys bij Aandewiel aan met de vraag of hij hoofdcoach wilde worden. En over die vraag heeft hij niet lang na hoeven denken. 'Het is mijn eigen club. Nee zeggen is dan niet zo snel een optie. Dus ik heb ja gezegd. Ik had het volgend seizoen heel graag met Dirk samen gedaan. Maar dan zou ik meer een mentorrol hebben gehad.'

Quick Boys staat op het moment derde in de derde divisie. Waar de onstlagen Zoutman eerder bescheiden was met het formuleren van een doelstelling, is Aandewiel daar duidelijk over. 'Wij willen naar de tweede divisie toe. Alles staat het komende half jaar in het teken om dat te bereiken. Wij gaan daar geen verstoppertje over spelen. Quick Boys wil promoveren.'

