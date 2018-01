Tweetal aangehouden na dreigen met 'vuurwapen' tijdens verkeersruzie

GOUDA - Een 23-jarige man uit Stolwijk en zijn 23-jarige bijrijder uit Gouda zijn zondagochtend aangehouden door de politie. Ze zouden bij een verkeersruzie in Gouda een andere automobilist hebben bedreigd met een vuurwapen, of iets wat daar op lijkt.

De spanning liep op toen de bestuurders rond 04.00 uur met elkaar in botsing kwamen ter hoogte van Klein Amerika in Gouda. Daarna zou de ene automobilist door de ander zijn bedreigd op de Kattensingel.

Volgens de politie lopen de verklaringen over wat er precies gebeurd is uiteen. De bestuurder die bedreigingen heeft geuit werd aangehouden, net als zijn bijrijder. Onder de bestuurdersstoel van hun auto vonden agenten een voorwerp dat eruit zag als een vuurwapen. Het is niet bekend of het uiteindelijk om een echt of nepwapen ging.



Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en hoopt dat getuigen willen vertellen wat zij hebben gezien van de botsing of de bedreiging.

