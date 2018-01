Deel dit artikel:











Fietser gewond na aanrijding op Haagweg in Rijswijk De fietser raakte gewond bij het ongeval op de Haagweg (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Haagweg in Rijswijk. Onder motorbegeleiding is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Het lijkt erop dat bij de voetgangersoversteekplaats op de Haagweg de fietser is geschept door een personenauto. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is en hoe deze persoon eraan toe is. Een opgeroepen traumahelikopter landde vlak naast de Haagweg. Als gevolg van het ongeval was de straat in beide richtingen afgesloten voor auto- en tramverkeer.