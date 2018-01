Storing bij Rijkswaterstaat: spitsstrook op A12 permanent open

ZOETERMEER - Door een storing is de spitsstrook op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda permanent open. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondag laten weten.

Het was Omroep West-verslaggever Michiel Steenwinkel opgevallen dat er ook 's avonds laat drie rijstroken open waren op de snelweg. Daarbij geldt doorgaans een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Normaal sluit de spitsstrook als de drukte op de weg afneemt, en kan hierbij de maximumsnelheid omhoog naar 130 km/u.

Door een storing blijkt de spitsstrook echter permanent beschikbaar voor het verkeer. 'Het is onzeker of wij de spitsstrook na afsluiten weer kunnen openstellen', meldt een woordvoerder via Twitter. 'Daarom hebben we besloten de spitsstrook permanent open te houden, tot de storing verholpen is.'