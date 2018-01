Basisschool in Moordrecht beklad met hakenkruizen

MOORDRECHT - Basisschool De Achtbaan in Moordrecht is beklad met hakenkruizen, racistische leuzen en schunnige tekeningen. Dat werd zaterdagavond ontdekt door buurtbewoners, die foto's ervan hebben gedeeld via sociale media.

Te zien is onder meer hoe op een deur een hakenkruis was gekalkt, met daarnaast een schunnige afbeelding van een mannelijk geslachtsorgaan. Op een muur van het gebouw aan de Weidezoom was 'KKK' (Klu Klux Klan, red.) te zien. Op twee deuren heeft de dader drie swastika's achtergelaten en op een bankje is de tekst 'Heil Hitler' gespoten.

Wie voor de bekladding verantwoordelijk zijn, is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder komt dit soort bekladdingen bijna nooit voor in Moordrecht en staat dit incident op zichzelf. 'Het is vooral heel treurig.'



De gemeente Zuidplas heeft laten weten dat de politie onderzoek doet en de bekladdingen in de loop van de dag door een bedrijf zijn verwijderd.

