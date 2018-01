Bomvolle zaal zingt mee met zeemanskrakers

MONSTER - Uit volle borst meezingen met klassiekers uit het zeemansrepertoire. Het kon zondagmiddag tijdens het meezingconcert van ’t Heijdse Vismaatjeskoor uit Ter Heijde. Party- en congrescentrum De Noviteit in Monster, waar het concert werd gehouden, was afgeladen vol.

De klanken van De Klok van Arnemuiden vullen de zaal van De Noviteit. Traditiegetrouw beginnen de 80 zangers en zangeressen van het koor met dit nummer. 'Bij ieder optreden waar we zijn, is De Klok van Arnemuiden als eerste aan de beurt', zegt Fred Spreens, voorzitter van 't Heijdse Vismaatjes koor. Maar het koor heeft meer in petto: 'Er komen wat nieuwe nummers in voor, ook van bekende artiesten zoals Rod Stewart en Rob de Nijs. Je moet toch af en toe wat verandering brengen.'

Het vismaatjeskoor bestaat nu 15 jaar. Zo'n 30 keer per jaar wordt er opgetreden, soms zelfs in het buitenland. Maar het jaarlijkse meezingconcert blijft speciaal. 'Dit is toch wel één van de leukste. In de thuishaven,' aldus Spreens. 'Heel veel mensen die hier uit de buurt komen, hebben iets met de zee. We zitten vlak aan zee. En alle liedjes gaan over de zee. Over visserij en dergelijke. Daarvoor doen we dit.'



Zaal is overvol

De zaal waar het koor optreedt, wordt aan drie kanten omgeven door ramen, zowel buiten als binnenin het gebouw. Omdat het zo druk is, staan aan de binnenkant de twee toegangsdeuren tot de zaal wagenwijd open. Ook in de foyer wordt geluisterd én meegezongen.

Een groepje dames heeft de grootste lol. Eén van hen zegt: 'Het leuke aan de nummers is dat je ze kent. Je kan ze zo meezingen.' Op dat moment wordt het refrein ingezet en zingt ze vol overgave: 'Op de woelige baren...bij storm en bij wind...'