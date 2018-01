West Wekker: Herdenking voor Julia en storm op komst later deze week

REGIO - Goedemorgen! Het begin van een nieuwe week. We praten je in de West Wekker bij over het nieuws. Vrienden van de vermoorde Julia Leda willen 25 januari een herdenkingsdienst houden in het Zeeheldentheater in Den Haag. En er is storm op komst. Komende donderdag kan het flink gaan spoken.

1. Herdenkingsdienst voor vermoorde Julia uit Scheveningen

Vrienden houden 25 januari een herdenkingsdienst voor de vermoorde Julia uit Scheveningen. Tijdens een speciale dienst in het Zeeheldentheater is er de mogelijkheid de 30-jarige Julia te gedenken. Ook zal er geld worden ingezameld voor haar uitvaart. De vrienden hebben begrepen dat er bij de familie niet echt geld is om een waardige begrafenis te organiseren.

2. Storm op komst! Donderdag is het raak

Donderdag moeten we ons schrap zetten voor een zware storm. Onze weerman Huub Mizee verwacht zware tot zeer zware windstoten én veel regen. Zo ver van tevoren is het altijd lastig te voorspellen maar dat het gaat spoken, lijkt aardig zeker. Volgens Huub trekt in de nacht van woensdag op donderdag een depressie precies over onze regio en dat zorgt voor guur weer.

3. Basisschool in Moordrecht beklad met hakenkruizen

Inwoners van Moordrecht keken raar op toen ze dit weekend ontdekten dat basisschool De Achtbaan beklad was met leuzen. Ze deelden foto's via sociale media. Daarop zijn hakenkruizen, racistische leuzen en schunnige tekeningen te zien. Op een bankje is de tekst 'Heil Hitler' gespoten. Wie voor de bekladding verantwoordelijk is, is niet duidelijk.

4. Steekpartij in Den Haag, politie op zoek naar wapen

Op de Laakweg is gisteravond een steekpartij geweest. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Agenten hebben bij een flatgebouw en langs de tramrails gezocht naar het steekwapen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Er is een verdachte aangehouden.

5. Henk Bres wordt lijstduwer PVV bij gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

'Ras-Hagenees' Henk Bres wordt lijstduwer voor de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. PVV-voorman Geert Wilders heeft dat gemeld op Twitter. In een tweet noemt hij Bres 'een Hagenees en PVV'er in hart en nieren'. Op dit moment heeft de PVV vijf zetels in de gemeenteraad van Den Haag.

Het weer: Het wordt onstuimig, in de loop van de ochtend gaat het regenen. Er kan een flinke plens vallen. De zuid- tot zuidwestenwind wordt tijdelijk krachtig tot stormachtig. Er is kans op zware windstoten. Maxima rond 8 graden.

Vanavond op TV West: Durf te koken!

Het gloednieuwe kookprogramma Durf te koken! De Haagse kok Xander Dumerniet, bekend van het SBS-programma Oh Obesitas, laat je iedere maandag in tien minuten zien hoe je een lekker en makkelijk gerecht op tafel zet. Vlees, vis, vegetarisch, voorgerechten en desserts, Xander maakt het allemaal. En het leukste is: jij kan het ook!