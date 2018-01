Deel dit artikel:











VIDEO: Compleet uit je dak gaan voor je voetbalclub doe je zo Feest bij Rijnsburgse Boys (Still: Dumpert.nl)

RIJNSBURG - In Rijnsburg weten ze wat echte clubliefde is. Uit een recent opgedoken filmpje, gemaakt na het beladen duel met Quick Boys, is te zien hoe de fans van Rijnsburgse Boys volledig uit hun plaat gaan in de kantine.

De beladen zege op aartsrivaal Quick Boys op 8 april - eerder werd thuis al met 7-1 gewonnen - werd door de Rijnsburgers uitbundig gevierd in de kantine. Het bier vliegt door de lucht, de handen gaan omhoog en de muziek doet de rest. Het is niet duidelijk waarom het filmpje nu pas zo populair is geworden op internet. Let vooral ook op de man die aan het eind van het filmpje over tafel vliegt.

Onder het filmpje op Dumpert staan veel lovende reacties. 'Dat heerlijke optimisme wat je krijgt na wat gele rakkers', reageert Red28. 'Helemaal knettah, die is toch goud!' schrijft Public. 'Dit was na de gewonnen derby tegen Quick Boys (3-4) Geweldig feestje', herinnert de Rijnsburger zich. LEES OOK: Rijnsburgse Boys in Katwijkse derby opnieuw te sterk voor Quick Boys Bekijk hier nog een keer de samenvatting van het duel: