Roerig verleden 'geen belemmering' voor PVV-lijstduwer Henk Bres Henk Bres en Geert Wilders (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het roerige verleden van Henk Bres is voor de bekende Hagenees geen belemmering om actief te worden als lijstduwer van de PVV in Den Haag. Ook al was de bekende Hagenaar niet altijd van onbesproken gedrag, toch kan hij gewoon actief campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Dat zei Bres in het programma Aan De Bak op Radio West. 'Waarom zou ik niet mezelf inzetten voor de partij? Ik sta nog steeds achter die beslissing. En als mensen mijn boek hebben gelezen, dan hebben ze gezien waarvoor ik in de bak heb gezeten. Daar heb ik geen geheim van gemaakt.' Dat is echter geen probleem voor Bres om voor de PVV aan de slag te gaan. 'Je moet wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. En die is aan mij toegekend, dus ik ben officieel kandidaat-raadslid. De overtredingen van vroeger, dat alles is verjaard. En sindsdien heb ik netjes geleefd met m'n vrouw Corretje.'

Lijstduwer Als lijstduwer komt Bres in principe niet in de raad terecht. Alleen bij voldoende voorkeurstemmen komt de Hagenaar in de gemeenteraad. 'Dan haak ik niet af, dan stap ik in. Dat voel ik als een verplichting. Mensen hebben dan toch op je gestemd. Maar misschien krijg ik maar vijf voorkeurstemmen, dan houdt het op.'