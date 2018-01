Deel dit artikel:











Alpaca Teddy gelukkig: 'Hij staat samen met Carmella' Alpaca Teddy - Foto: Omroep West

SASSENHEIM - Alpaca Teddy is erg gelukkig in zijn nieuwe onderkomen bij de Alpacaboerderij van Bert de Mooij in Sassenheim. 'Hij staat samen met Carmella. Dat is een dame en Teddy is een heer. Dus het gaat heel goed', vertelt De Mooij.

Teddy werd begin januari bij een studentenhuis in Haarlem gevonden. Nadat hij door de politie opgehaald was, begon de zoektocht naar de eigenaar. Die werd niet gevonden, waarna Teddy een plaatsje kreeg bij de alpacaboerderij van De Mooij. 'Toen ik hem binnenkreeg was hij er minder aan toe', zegt De Mooij. 'Toen vond ik hem een beetje zielig, hij zag er ook echt zielig uit. Maar nu zie je gewoon aan het dier dat hij het echt goed doet. En dat hij het naar zijn zin heeft, dat is het belangrijkste.' Tekst loopt door na Tweet. Eigenaar Teddy woont nu op de boerderij. Als de eigenaar zich niet meldt, dan mag de alpaca bij de alpacakudde in Sassenheim blijven. LEES OOK: Iedereen wil gedumpte alpaca Teddy: eerst aan hek gebonden, nu heel populair