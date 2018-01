Vrouw met zieke zoon mag uit huis gezet worden

DEN HAAG - Een vrouw uit Den Haag die maandagochtend haar huisuitzetting aanvocht, is door de rechter in het ongelijk gesteld. Omdat haar zoon ziek is, kan de vrouw niet verhuizen, zegt ze. Ook de arts van de jongen vindt verhuizing zonder goede opvang van de jongen onverantwoord. Maar de rechter vindt dat woningcorporatie Staedion genoeg zijn best heeft gedaan om haar een goed alternatief te bieden. En dus mag de huisuitzetting doorgaan.

Die stond gepland voor maandag. De deurwaarder was al geregeld. Om uitzetting te voorkomen stapte de vrouw naar de rechter. Het is het derde proces dat ze voert om uitzetting te voorkomen. Ze heeft inmiddels een huurachterstand van twaalf maanden.

De zoon van de vrouw heeft een luchtwegaandoening. Volgens zijn moeder is zijn situatie verslechterd en heeft hij vierentwintig uur per dag zorg nodig. Eind december moest een traumahelikopter worden opgeroepen omdat zijn toestand zo hard achteruit ging. De vrouw stopte met werken om de jongen te verzorgen. Ze wacht nu op een bijstandsuitkering.



Vrouw komt niet op straat

Als de uitzetting doorgaat komt de vrouw niet op straat te staan. Staedion biedt haar noodopvang aan, een woning op de begane grond. Maar daar past het bed van haar zoon niet in, mede daarom wil de vrouw niet verhuizen. Ook heeft ze geen hulp, geen geld en geen tijd om de verhuizing te regelen, zegt ze.

'Ik ben bezig om te vechten voor zijn leven', aldus de moeder. Ze snapt dat ze op enig moment moet vertrekken 'maar dit moment is echt niet geschikt', zegt ze. De advocaat van Staedion vindt dat de woningcorporatie genoeg gedaan heeft en dat de vrouw moet vertrekken.



'Staedion heeft genoeg gedaan'

'Ze gaan heel ver in de zorgplicht', zegt de advocaat van Staedion. Hij snapt haar situatie maar benadrukt dat de vrouw al in oktober uitgezet had mogen worden. Ook het probleem dat het speciale bed van de jongen niet zou passen, veegt de advocaat van Staedion van tafel: 'Volgens mij kan een bed altijd in een kamer, desnoods in de huiskamer.'

Daarbij wijst hij erop dat de noodopvang die nu geregeld is maar een paar weken beschikbaar is, en anders vergeven wordt aan een ander die het nodig heeft: 'Er staan mensen jaren op een wachtlijst voor zo'n woning.' Na beide verhalen te hebben aangehoord, stelt de rechter Staedion in het gelijk. 'Ze hebben hun best gedaan om iets passends te vinden.'



'Mooie leeftijd om te sjouwen'

De vrouw blijft erbij dat zij niet de mogelijkheden om te verhuizen en dat ze geen hulp heeft. Als een medewerker van Staedion wijst op een zus van twintig die bij de vrouw inwoont, voegt de rechter toe: 'Twintig, dat lijkt mij een mooie leeftijd om te sjouwen.'

Buiten de zaal komen beide partijen uiteindelijk tot een overeenkomst. De vrouw wordt maandag niet uitgezet, maar zal donderdag verhuizen. Staedion zorgt voor vervoer voor haar noodzakelijke spullen.