Goudse zuurgooier jaar opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Gouwenaar die afgelopen jaar zuur rondsprenkelde in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag besloten, meldt RTV Rijnmond. Bij het incident raakten drie mensen zwaar gewond.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Hans J. wordt gezien als volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij kan daarom geen straf krijgen. De 26-jarige man had last van waandenkbeelden en dacht - ten onrechte- dat hij werd gepest door zijn collega’s. Dat mensen gewond raakten door zijn actie met het perazijnzuur was nooit zijn bedoeling, zei hij eerder tijdens een zitting. 'Ik heb er veel spijt van.'

'Wist niet dat de stof schadelijk was' Zijn advocaat benadrukte toen dat de Gouwenaar niet wist dat de stof zo schadelijk was. 'In een ander ziekenhuis waar hij heeft gewerkt, liet men de gevaarlijke stoffen altijd aan gespecialiseerd personeel over. Toen hij moest werken met dat zuur, gaven ze hem alleen handschoentjes, die nog te klein waren ook." De uitspraak die de rechter maandag deed, is gelijk aan de eis die de officier van justitie vorige maand op tafel legde. LEES OOK: OM: Gouwenaar verspreidde bijtend zuur opzettelijk in IJsselland Ziekenhuis