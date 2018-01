Deel dit artikel:











Kraanwagen komt in sloot terecht Kraanwagen te water Driebruggen (Foto: ASMedia)

DRIEBRUGGEN - In Driebruggen is maandagmiddag bij een boerderij een kraanwagen in het water langs het Hoogeind ingereden. De bestuurder wist zelf uit de wagen te komen.

In eerste instantie kreeg de brandweer rond 12.30 uur de melding dat de bestuurder van de machine ook in de wagen zat. Daarom werden verschillende hulpdiensten opgeroepen, onder meer een traumahelikopter. Toen de brandweer bij de boerderij kwam, bleek de bestuurder al op het droge te zijn. Hij werd opgevangen bij de boerderij. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeurenis nog niet duidelijk.