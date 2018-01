Hagenaar (68) opgepakt na steekpartij

DEN HAAG - De verdachte die zondagavond door de politie werd aangehouden na de steekpartij op de Laakweg in Den Haag, is een 68-jarige Hagenaar. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer, een 31-jarige man uit Den Haag, te hebben gestoken.

De hulpdiensten kregen rond 18.20 uur de melding dat er een steekincident was geweest in een woning aan de Laakweg. Eenmaal ter plaatse zetten agenten een deel van de weg af. Ook werd in de buurt gezocht naar een steekwapen.

Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De 68-jarige verdachte was in de woning aanwezig waar de steekpartij plaatsvond, aldus de politie. Hij zit vast en wordt door de recherche gehoord. Het motief achter de steekpartij is nog onduidelijk.

LEES OOK: Verdubbeling aantal moorden dit jaar; meer liquidaties