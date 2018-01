Deel dit artikel:











Leiderdorp gaat afval 'omgekeerd inzamelen', drie minicontainers erbij Foto: Omroep West

LEIDERDORP - Het scheiden van afval is beter voor het milieu, maar vaak veel werk. Wie het goed wilt doen moet: plastic, papier, karton, metaal en GFT apart wegbrengen naar de milieustraat. Wat over blijft kan in de vuilcontainer, die door de gemeente voor de deur van het huis wordt opgehaald. Sinds deze week doet Leiderdorp de afvalverwerking helemaal anders. Het recyclebare afval wordt door vuilnismannen opgehaald en het restafval moeten de Leiderdorpers zelf wegbrengen.

Deze manier van afvalverwerking heet: 'omgekeerd inzamelen'. Maandag is Leiderdorp hiermee een pilot gestart in de wijk 't Heerlijk Recht. Dit is de eerste wijk waar het omgekeerd inzamelen is ingevoerd. Zo wil Leiderdorp het makkelijk maken om grondstoffen te scheiden en bij huis apart te bewaren. Daarom krijgen alle woningen de beschikking over drie minicontainers: één minicontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen), één minicontainer voor papier en karton en één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Hoge ambities De gemeente wil het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52 naar 75 procent in 2020. Dit is de landelijke doelstelling vanuit het Rijk. Voor wethouder Olaf McDaniel is dit pas het begin. 'Liever natuurlijk nog meer, maar het zijn kleine stapjes die je in het begin moet zetten', aldus McDaniel. Het omgekeerd inzamelen van afval heeft naast het milieuaspect nog een groot voordeel. Wethouder McDaniel verwacht dat deze manier van inzameling goedkoper is. Hierdoor zou in de toekomst de afvalstoffenheffing omlaag kunnen.

Pilot De pilot in de wijk 't Heerlijk Recht loopt tot de zomer. Als alles goed gaat wordt daarna het omgekeerd inzamelen in heel Leiderdorp ingevoerd. Naast Leiderdorp gaan ook Oegstgeest en Zoeterwoude hun afval op deze manier verwerken. Leiden heeft dit jaar weer een ander systeem ingevoerd. Daar worden de herbruikbare stoffen juist achteraf uit het vuil gehaald. Dit gebeurd op de afvalverwerkingscentrale.