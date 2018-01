Tentoonstelling genocide Srebrenica roept veel emoties op

DEN HAAG - In Den Haag is dit weekend de tentoonstelling Post-Traumatic officieel geopend. In twelve twelve gallery wordt een serie van twaalf schilderijen getoond die de genocide in Srebrenica weergeeft.

De drijvende kracht achter de schilderijen is kunstenaar Peter Koole. De naam van de tentoonstelling, Post-Traumatic, verwijst naar het hoge aantal Bosniërs dat de ernstige geestesziekte posttraumatische stress stoornis (PTSS) heeft. In het voormalige Joegoslavische land hebben bijna twee miljoen mensen last van PTSS.



Gevlucht naar Nederland

Leila Prnjavorac is als kind samen met haar ouders en broertje gevlucht voor het Bosnisch-Servische Leger. Het gezin kwam naar Nederland en woont nu in Den Haag. De tentoonstelling maakt indruk op haar. Het herinnert haar aan de tijd dat ze moest vluchten. 'Ik krijg er kippevel van, over mijn hele lijf'.

Met de veroordeling van de laatste oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak is er een einde gekomen aan het Joegoslaviëtribunaal. Leila hoopt dat slachtoffers van de genocide dit hoofdstuk uit hun leven kunnen afsluiten en verder kunnen gaan. Maar ze beseft ook wel dat het moeilijk gaat worden voor de slachtoffers. Leila: 'Je moet je voorstellen dat er hele generaties zijn uitgeroeid, er is geen toekomst meer. En het is heel intens voor de overlevenden om daar elke dag mee geconfronteerd te worden'.



Srebrenica niet vergeten

Peter Koole toont in zijn werk het begin van de genocide, de aanhoudingen, maar ook de gevolgen die vandaag de dag nog steeds merkbaar zijn. Het doel van de tentoonstelling is volgens Koole dan ook dat Srebrenica niet vergeten wordt. De gebeurtenis vindt hij ook persoonlijk heel aangrijpend: 'je voelt een soort schaamte. Nederland heeft een rol gehad waar je niet trots op kan zijn. Het is heel beladen, er zit veel verdriet achter de schilderijen'.