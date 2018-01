Bestelling van 12 duurste hamburgers ter wereld voor bijna 25.000 euro

DEN HAAG - De laatste twaalf duurste hamburgers ter wereld van de Haagse chefkok Diego Buik worden donderdag gemaakt. Kostenplaatje: 24.600 euro. Het zijn ook meteen de laatste burgers, 'want de saus is op', vertelt Buik aan Omroep West. 'Het recept is ritueel verbrand. We kunnen de burgers nooit meer namaken, omdat we de precieze verhoudingen niet meer weten.'

De burgers zijn besteld door iemand die zijn familie en vrienden wil trakteren op de burger. De persoon wil anoniem blijven. Buik schrok in eerste instantie wel van het aantal. 'In eerste instantie waren het er 5, toen 8, toen 10 en uiteindelijk twaalf. Bij de eerste keer dacht ik al: oh wow.'

Inmiddels heeft de kok zijn leveranciers al gebeld voor de producten. De gouden burger is belegd met dry aged wagyu (Japans runderras), ganzenlever, kreeft, truffel en kaviaar. Het broodje is bedekt met bladgoud. De saus maakt de creatie van de kok af. En omdat de samenstelling van de saus niet meer nagemaakt kan worden, is het een exclusief broodje.



Trots

Buik is trots op zijn hamburger. 'Ik heb het op een zondagmiddag verzonnen op de bank. Het is bepalend voor mijn carrière, want iedereen kent mij van de burger. Zo'n succes is om te dromen. Ik had dit nooit gedacht.'

De Hagenaar is met zijn burger naar Saoedi-Arabië geweest. Speciaal voor de openening van een restaurant maakte hij zijn creatie. 'Het was maar één burger, maar het was een supermooie ervaring. Een mijlpaal. 's Avonds heb ik samen met het personeel de hamburger opgegeten.'



Laatste twaalf

De gouden burger haalde vorig jaar het Guinness World Records voor de duurste hamburger ter wereld. Kosten: 2050 euro. Op de vraag of de klant korting heeft gehad, zegt Buik lachend: 'Nee, ze krijgen geen dozijnkorting haha.'

Donderdag maakt Buik in Rotterdam dus zijn laatste burgers. 'Als ik nog een beetje saus overhoud, dan maak ik er ook nog een voor mijzelf.'