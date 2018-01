Partner gaf vermoorde Julia uit Scheveningen zelf op als vermist

DEN HAAG - Het was de 40-jarige partner van de vermoorde Julia die haar op dinsdag 9 januari als vermist opgaf. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Hij zit zelf vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Nadat de man haar dinsdag als vermist opgaf, onderzocht de politie op donderdag de woning aan de Neptunusstraat in Scheveningen en vond haar lichaam. Later werd vastgesteld dat het slachtoffer de bewoonster betrof. Haar familie is vervolgens op de hoogte gesteld.

Zondag werd sectie verricht op het lichaam van de vrouw. In het belang van het onderzoek kan de politie over de resultaten daarvan niets zeggen. De 40-jarige vriend van Julia wordt dinsdag voorgeleid aan een rechter-commissaris. De politie zegt dat het rechercheonderzoek nog in volle gang is.

LEES OOK: Verdriet om vermoorde Julia: 'Geen woorden voor'