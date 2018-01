Haagse politieman naar de koning: 'Ik ga hem uitnodigen een nachtje mee te lopen'

DEN HAAG - Politieman Jan Kok dacht eigenlijk dat hij in de maling genomen werd toen hij een maand geleden een telefoontje kreeg van het Kabinet van de Koning. Hij kreeg te horen dat hij een uitnodiging zou krijgen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Maar dat telefoontje bleek geen grap: Kok wordt dinsdagavond samen met twee collega's van de Haagse politie verwacht op het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Ieder jaar nodigen koning Willem-Alexander en koningin Maxima honderden gasten uit 'die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen'. Sinds enkele jaren vragen ze ook mensen uit een specifieke sector. Om zo extra aandacht te schenken aan mensen die een bijzondere prestatie verrichten, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst.



Eerst leraren, nu politie

Zo mochten vorig jaar leraren en onderwijsbestuurders het glas heffen met de Oranjes. Het jaar daarvoor waren het de thuiszorgmedewerkers. Dit jaar is dus de politie aan de beurt.

Dertig medewerkers uit het hele land hebben een uitnodiging gekregen, onder hen drie van de Politie Eenheid Den Haag. 'Als je kijkt wie er allemaal komen, dan is het wel een eer', zegt Kok, die ook korpschef Erik Akerboom noemt als een van de gasten.



Culturele Wasstraat

Kok, werkzaam op bureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk, weet niet waarom hij nu precies is uitgenodigd. Hij vermoedt dat het mogelijk iets te maken heeft met zijn 'Culturele Wasstraat', een project voor nieuwe agenten waar Kok afgelopen jaar een prijs van de politie mee won.

Of hij zenuwachtig is? 'Iedereen schiet in de kramp', zegt Kok. Zelf blijft hij er nuchter onder. Het jasje van zijn nette pak is gestoomd, zijn schoenen gepoetst en er wordt een nieuwe broek bij hem thuis afgeleverd. Kok is er klaar voor, hij gaat er onbevangen naar toe: 'Volgens mij hoef ik zelf niet te speechen', zegt hij grappend.



Een verzoek voor de koning

Kok weet nog niet precies hoe het programma er voor dinsdagavond uitziet, maar mocht hij even een moment te koning te spreken krijgen dan weet hij wel wat hij gaat vragen: 'Twintig jaar geleden is hij wel eens een nachtje mee geweest met de Haagse politie, daar ga ik hem weer voor uitnodigen'.

