Deel dit artikel:











Zo snel kan het gaan: drietal steelt tas uit hotellobby Wassenaar De verdachten. Beeld: Politie

WASSENAAR - Een paar seconden, dat is wat drie dieven nodig hebben om een tas te stelen van een gast van hotel Bijhorst in Wassenaar. Het slachtoffer heeft zijn tas tijdens het uitchecken neergezet en heeft er even geen zicht op. De politie is op zoek naar de verdachten, maar waarschuwt ook voor deze manier van diefstal.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 januari. Meer zaken zijn hier te vinden. De eigenaar van de tas wil op maandagochtend 27 november om 8.00 uur uitchecken. Hij zet zijn bagage en zijn werktas tegen een bank in de lobby en gaat naar de balie. Op dat moment komen er twee mannen en een vrouw binnen. Ze kijken even rond en laten hun oog op de tas vallen. De diefstal is in een paar seconden gebeurd. Zonder dat iemand het door heeft, gaan ze er vandoor met de tas. Als de eigenaar de diefstal ontdekt, slaat de paniek toe. In de tas zit onder andere een laptop van zijn werk, dure pennen en zijn huissleutels en adresgegevens. Daarom heeft hij alle sloten van zijn woning laten vervangen.

Let op uw spullen De politie waarschuwt voor deze manier van diefstal. Het is belangrijk om uw waardevolle spullen altijd in het zicht te houden, ook op plekken waar je je veilig waant en geen dieven verwacht. De verdachten zijn goed in beeld op het moment dat ze het hotel binnen komen. Het zou kunnen dat ze door het hele land toeslaan. De politie komt niet alleen graag in contact met mensen die ze herkennen, maar wil ook weten hoe ze zich verplaatsen.

Heeft u informatie over de drie verdachten? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem