Man dreigt brand te stichten bij benzinestation omdat deuren dicht blijven

DEN HAAG - Omdat een man vanwege een kassastoring even niet naar binnen mag bij een BP tankstation in Den Haag, gaat hij compleet door het lint. Hij gooit een fles aanmaakvloeistof tegen het raam en over de grond en dreigt het benzinestation in brand te steken. Uiteindelijk vertrekt hij zonder zijn dreigement uit te voeren. De hele actie van de man is vastgelegd door bewakingscamera’s.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 januari. Meer zaken zijn hier te vinden. In de nacht van donderdag 23 november is een medewerker alleen aan het werk bij BP aan de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag. Het benzinestation is 24 uur per dag open. Omdat er die nacht een kassastoring is, doet de man de deur op slot, omdat hij op dat moment geen klanten kan helpen. Om 2.20 uur komt een man aanlopen. Hij komt voor de dichte deur te staan en gebaart naar de medewerker met de vraag of hij naar binnen mag om sigaretten te kopen. Die geeft aan dat dat even niet kan. Dat pikt de man niet: hij loopt naar de schappen met haardhout die buiten staan, haalt daar een fles aanmaakvloeistof uit en doet alsof hij die leeg giet.

Gooien met vloeistof De man loopt wat heen en weer, maar de deuren blijven dicht. Dan draait hij de dop van de fles en wijst naar de medewerker. Uiteindelijk gooit hij de aanmaakvloeistof tegen het raam en over de grond, schopt hard tegen de deur en vernielt een reclamebordje. Hij schreeuwt dat hij het benzinestation in brand zal steken, maar vertrekt zonder dat te doen. De verdachte is een donker getinte man van tussen de 25 en 30 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij is dun en draagt een lichtkleurige jas, een lichte broek en witte schoenen.

