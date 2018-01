Insluiper steelt portemonnees van tomatenplukkers in Waddinxveen

WADDINXVEEN - Twee medewerkers van een kas in Waddinxveen komen er na werktijd achter dat hun portemonnee is verdwenen uit hun tas die in de kantine staat. Uit camerabeelden blijkt dat een man ongezien de tassen heeft doorzocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De diefstal vindt plaats op donderdag 2 november bij een bedrijf aan de Abraham Kroesweg in Waddinxveen. Twee vrouwen zijn daar in de kas bezig met het plukken van tomaten, terwijl hun tas in de kantine staat. Om 16.00 uur ’s middags komt een man het bedrijf binnen.

Hij gaat naar de kantine en doorzoekt alle tassen en jassen die daar liggen. Uiteindelijk vindt hij twee portemonnees en die neemt hij mee. Met één van de pinpassen is vervolgens een groot geldbedrag opgenomen. Daar zijn geen beelden van, maar de verdachte is duidelijk vastgelegd door de camera’s in het bedrijf.



Herkent u hem?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem