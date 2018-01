Deel dit artikel:











Gemeente Den Haag: Oplossing gevaarlijke verkeerssituatie Hildebrandstraat financieel niet haalbaar Auto over de kop geslagen op het Hildebrandplein (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag zegt dat het kruispunt van de Hildebrandstraat/Waldorpstraat/Neherkade in Den Haag gevaarlijk is. Tegelijkertijd maakt de gemeente duidelijk dat de verkeersveiligheid daar voorlopig niet wordt aangepakt. De benodigde 25 tot 30 miljoen euro is 'momenteel niet voor handen'.

Volgens RTL Nieuws was het kruispunt Hildebrandstraat/Waldorpstraat/Neherkade de gevaarlijkste kruising van Den Haag. Daaruit blijkt dat er tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 maar liefst 45 ongelukken zijn gebeurd. Maar de cijfers uit het onderzoek van RTL Nieuws komen niet overeen met die van de gemeente. Inmiddels heeft RTL het onderzoek zelf inmiddels ingetrokken. 'De Hildebrandstraat/Waldorpstraat/Neherkade komt bij de gemeente anders naar voren dan die de meting van RTL Nieuws. Dat komt doordat wij alleen ongevallen met letsel aan personen meetellen. Uit onze cijfers blijkt dat op dit kruispunt twee ongevallen met slachtoffers zijn gebeurd', aldus de gemeente.

Kruispunt aanpakken Om het gevaarlijke kruispunt aan te pakken heeft de gemeente een aantal oplossingen laten uitzoeken. 'Er is in kaart gebracht hoe we het beste de veiligheid kunnen verbeteren en het kruispunt beter oversteekbaar kunnen maken voor de fiets. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een ongelijkvloers kruispunt hiervoor de meest geschikte oplossing biedt.' Maar de 25 tot 30 miljoen euro die ervoor nodig is, wordt hier voorlopig niet voor vrijgemaakt.

Andere kruisingen De Erasmusweg-Poeldijkseweg wordt in 2018 op een aantal punten aangepast. Zo vervalt het opstelvak voor rechtsafslaand verkeer vanuit Westland en komt er belijning in middenberm. Ook worden automobilisten na aanpassingen op de Poeldijkseweg volgens de gemeente 'gedwongen meer op fietsers te letten.' Dit jaar laat de gemeente nog onderzoek doen naar de veiligheidssituatie op het kruispunt Kamperfoeliestraat-Loosduinseweg en bekijkt dan of er maatregelen noodzakelijk zijn.