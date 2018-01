Deel dit artikel:











Financiële steun voor bedrijven op weg naar de nieuwe economie Foto: Omroep West

DELFT - High tech-kassen, een technologie om de teelt van gerbera’s en rozen veel efficiënter te maken, het creëren van duurzame hotelkamers en kantoren in de grote nieuwe attractie van Rotterdam, de Dutch Windwheel. 47 bedrijven in Zuid-Holland krijgen in totaal een miljoen euro, om mee te helpen de overgang naar een nieuwe economie te maken. Dat is de economie die veel meer draait om moderne technologieën als robots, big data en sensortechnologie.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Maandag werd de financiële ondersteuning uitgereikt tijdens een werkbezoek aan The Green Village in Delft. ‘Nederland is Europees innovatieleider en presteert vooral goed als het gaat om het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in innovatie en de onderlinge samenwerking van deze bedrijven', aldus staatssecretaris Keijzer tijdens die bijeenkomst. 'Dat is geen vanzelfsprekendheid. Opkomende economieën in Azië ontwikkelen hun kenniseconomie in hoog tempo en concurreren daarmee in toenemende mate met onze banen en inkomsten.'

Mee blijven doen De betrokken partijen en de bedrijven willen met de subsidie zorgen dat Nederland mee kan blijven doen. Keizer: ‘Door het stimuleren van een sterke, regionale economische structuur, waartoe deze Zuid-Hollandse projecten behoren, kunnen MKB’ers door innovatie blijven bijdragen aan ons verdienvermogen.’