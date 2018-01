Deel dit artikel:











Sporen tramlijn 1 worden vanaf september aangepakt De tramsporen op de Scheveningseweg in Den Haag moeten dringend worden vervangen. | Foto Thijs Kramer

DEN HAAG - Het vervangen van de tramsporen van lijn 1 in Scheveningen gaat in september beginnen, en duurt tot mei volgend jaar. In juni 2019 kunnen - na het testen van de nieuwe rails - de trams weer gebruik maken van het tracé.

Voor het aanpassen van de tramlijn hoeven minder bomen te sneuvelen dan eerder gedacht, blijkt uit de definitieve plannen die wethouder Tom de Bruijn (D66) vandaag naar de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd. Ten opzichte van de eerste schetsen kunnen zeven extra bomen worden gehandhaafd. Nog eens acht extra bomen blijken te verplaatsen. In totaal moeten nu 119 bomen worden gekapt. Daarvan zijn er 75 ziek. Een ervan is een bijzondere boom. Uiteindelijk komen er ook 119 bomen terug, aldus de wethouder.

Halte opgeheven De Bruijn maakt ook duidelijk dat de halte Ary van der Spuyweg wordt opgeheven. Dit vanwege het geringe aantal mensen dat hier in of uit de tram stapt. De mensen die er nog gebruik van maken, zullen straks naar de halte Vredespaleis moeten lopen. Die schuift wel iets op, richting de kruising met de Carnegielaan. Alle haltes worden rolstoeltoegankelijk gemaakt. Het vervangen van de spoorconstructie op de Scheveningseweg kost bijna vijftien miljoen euro. Bijna veertien miljoen euro wordt betaald door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; voor de rest draait de gemeente zelf op.

Verzakken Het vervangen van het spoor van tramlijn 1 in Scheveningen is nodig, omdat de fundering aan het verzakken is. Daarom rijden de trams er nu al niet harder meer dan 35 tot 40 kilometer, terwijl 50 gewenst is. Als de constructie niet wordt aangepakt, kan het voor trams zelfs verboden worden om er overheen te rijden.