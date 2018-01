West Wekker: Brand in studentenhuis en Haagse politieman op bezoek bij koning

DEN HAAG - Goedemorgen! Neem even een lekker kopje koffie of thee. Na het lezen van deze West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws in de regio.

1. Twintig studenten op straat na brand in studentenhuis in Delft

Een brand in een studentenhuis aan de Buitenwatersloot in Delft leidde tot veel brand-, rook- en waterschade in het pand. De oorzaak van de brand is onbekend.

2. Haagse politieman naar de koning: 'Ik ga hem uitnodigen een nachtje mee te lopen'

Politieman Jan Kok dacht eigenlijk dat hij in de maling genomen werd toen hij een maand geleden een telefoontje kreeg van het Kabinet van de Koning. Hij kreeg te horen dat hij een uitnodiging zou krijgen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Maar dat telefoontje bleek geen grap: Kok wordt dinsdagavond samen met twee collega's van de Haagse politie verwacht op het Paleis op de Dam in Amsterdam. Als hij de koning te spreken krijgt, weet hij wel wat hij gaat vragen: ' 'Twintig jaar geleden is hij wel eens een nachtje mee geweest met de Haagse politie. Daar ga ik hem dan weer voor uitnodigen.'

3. Kunstenaar Theo Jansen wint Haagse Cultuurprijs met zijn strandbeesten

Kunstenaar Theo Jansen, die vooral bekend is van zijn strandbeesten, heeft de Haagse Cultuurprijs 2018 gewonnen. 'Mijn werk mag dan over de hele wereld enigszins bekend zijn, ik vind het een grote eer dat ik juist in mijn eigen stad - die zo verbonden is met de zee - deze erkenning krijg', zegt de kunstenaar.

4. Sporen tramlijn 1 worden vanaf september aangepakt

Het vervangen van de tramsporen van lijn 1 op Scheveningen gaat in september beginnen en duurt tot mei volgend jaar. In juni 2019 kunnen - na het testen van de nieuwe rails - de trams weer gebruik maken van het tracé. Het vervangen van het spoor van tramlijn 1 in Scheveningen is nodig, omdat de fundering aan het verzakken is. Daarom rijden de trams er nu al niet harder meer dan 35 tot 40 kilometer per uur, terwijl 50 gewenst is.

5. Partner gaf vermoorde Julia uit Scheveningen zelf op als vermist

Het was de 40-jarige partner van de vermoorde Julia die haar dinsdag 9 januari als vermist opgaf. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. Hij zit zelf vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Weer

Naast opklaringen krijgen we af en toe buien, mogelijk met hagel en een klap onweer. Later op de dag is ook natte sneeuw mogelijk. Het wordt maximaal 6 graden.

Vanavond op TV West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Deze week meer aandacht voor een plofkraak in Bodegraven en een man die volledig door het lint gaat in een tankstation als hij niet kan betalen met zijn pinpas.