Winnaars Goudse Sportverkiezing 2017 bekendgemaakt op gala Foto: Theo Krins

DEN HAAG - Aafke van Leeuwen is voor de tweede keer in haar loopbaan gekozen tot Goudse sportvrouw van het jaar 2017. Ultraloper Pascal van Norden werd in Gouda de sportman van het jaar. Atleet Shaquille Haverkamp is het Goudse sporttalent van 2017.

Het Sportgala in Gouda werd afgesloten met de bekendmaking van de sportploeg van het jaar. De junioren van de Honkbal en Softbalvereniging Braves streken met de eer. De Goudse IJsbaan, rondom het stadshuis, was maandagavond het decor van de Goudse Sportverkiezing 2017. In de Koek & Zopie Tent werden de sportprijzen van Gouda uitgereikt.