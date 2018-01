Deel dit artikel:











Twintig studenten op straat na brand in studentenhuis in Delft Foto: Regio 15

DELFT - Een brand in een studentenhuis aan de Buitenwatersloot in Delft leidde er maandagavond toe dat twintig studenten in de nacht van maandag op dinsdag op straat stonden. Volgens de brandweer is er veel brand-, rook- en waterschade in het pand.

De brand woedde in een aanbouw achter het huis. Daar had op een zolderverdieping een houten kap vlam gevat. Omdat de vuurhaard moeilijk te bereiken was, werd de brand opgeschaald tot 'grote brand', zodat er meer materieel ter plaatse kwam. De brand was na dik een half uur onder controle. Het huis wordt bewoond door circa twintig studenten. Iedereen kon het pand veilig verlaten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer heeft nog enige tijd nodig voor het nablussen. De studenten konden maandagnacht niet naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. UPDATE 23.00 UUR: 'Studentenhuis onbewoonbaar na brand'