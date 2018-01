Australian Open eindigt voor Robin Haase in eerste ronde: 'Er zat heel veel meer in'

DEN HAAG - Robin Haase is dinsdag gestrand in de eerste ronde van het Australian Open-tennistoernooi. De Hagenaar ging in Melbourne vier sets onderuit tegen de veel lager geklasseerde Italiaan Lorenzo Sonego: 3-6, 5-7, 7-6 en 5-7.

Haase is de nummer 43 van de wereld en staat daarmee veel hoger dan de 22-jarige Italiaan, die pas is terug te vinden op plaats 219. Ondanks een goed begin van Haase, was het echter de qualifier uit Italië die de partij domineerde.

In de vier sets gaf de Italiaan na een stroeve start weinig breakkansen weg aan de dertigjarige Hagenaar. In de derde set leek Sonego in de tiebreak toe te gaan slaan, maar poetste Haase vijf matchpoints weg om alsnog te set te grijpen. Eén vroege break in de vierde set leek Haase alsnog fataal te worden, maar opnieuw kon Sonego het niet afmaken. Dat gaf Haase hoop, maar enkele games later lukte het de Italiaan wel.



'Hij leek niet door te hebben wat hij deed'

'Er zat heel veel meer in', zei Haase na de wedstrijd. 'In de eerste set stond ik een break voor met kansen op een dubbele break en in de tweede set kreeg ik twee setpunten. Ik speelde zelf niet zo goed, maar dat was ook zijn verdienste.'

Hij keek op van het spel van de 22-jarige Sonego. 'Ik wist niks van die jongen, volgens mij heeft hij nog nooit op ATP-niveau gespeeld. Ik was erg verrast over zijn service en zijn forehand was bij vlagen ongelooflijk." De Italiaan, de nummer 219 van de ATP-ranking, sloeg volgens Haase de gekste ballen. 'Hij moest er volgens mij soms zelf ook om lachen, want hij leek soms niet eens door te hebben wat hij deed.'



Auckland

Haase was vorige week nog erg goed op dreef in Ackland. Daar bereikte hij de halve finale. Daarin was de Soanjaard Roberto Bautista-Agut net iets te sterk voor hem.