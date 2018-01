Deel dit artikel:











'Studentenhuis onbewoonbaar na brand' Foto: Regio15

DELFT - Het studentenhuis aan de Buitenwatersloot in Delft, waar maandagavond brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat laat de brandweer weten. 'De schade is aanzienlijk.'

Het vuur brak uit op de zolder. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. De brand was rond 23.00 uur onder controle. Voor de bewoners - die in eerste instantie terecht konden in een naastgelegen horecagelegenheid - is opvang geregeld. Een van de bewoners is nagekeken door ambulancepersoneel, vanwege rookinhalatie.