Drie huizen in Katwijk dicht vanwege drugs

KATWIJK - Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk heeft drie woningen aan de Tulpstraat, de Langeveldstraat en de Colijnstraat voor drie maanden gesloten. In twee van deze woningen is een hennepkwekerij ontdekt.

De teelt van hennep is verboden. Hennepkwekerijen kunnen vaak in verband worden gebracht met georganiseerde criminaliteit.

In de andere woning werd een handelshoeveelheid hard- en softdrugs gevonden. 'De handel in drugs is vaak de oorzaak van overlast en ernstige criminaliteit, zoals geweld, ripdeals, bedreiging en brandgevaar', laat een gemeentewoordvoerder weten. Vanwege de risico’s die dit voor de omgeving met zich meebrengt, werken gemeente, politie en Openbaar Ministerie intensief samen in de aanpak tegen drugsoverlast.